Gastro-Mehrwertsteuer

"Die Betriebe machen einfach zu. Das ist ein leises Betriebssterben"

Seit 1. Januar gilt auf Speisen in der Gastronomie wieder der volle Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent.

Plus Bis Ende 2023 entlastete die Regierung Gastronomiebetriebe mit einer geringeren Mehrwertsteuer. Nun ist sie wieder gestiegen. Das hat Folgen für Wirte und Gäste.

Von Bianca Dimarsico

Schnitzel mit Pommes für 19 Euro? Mit der Anpassung der Mehrwertsteuer zu Beginn des Jahres könnte dieser Preis bei einigen Lokalen auf der Speisekarte stehen. Zuvor hatte die Regierung den Steuersatz gesenkt, um Betriebe während der Coronapandemie zu entlasten. Dass die Steuer nun erneut auf 19 Prozent ansteigt, bereitet einigen Gastronomie-Betrieben Sorge. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA etwa warnt vor einer Pleitewelle in der Branche. Bayerische Wirte und Branchenkenner ziehen eine erste Bilanz.

Der Verein Münchner Innenstadtwirte besteht aus 37 Gasthausbetrieben. Gregor Lemke, Vereinssprecher und Betreiber vom Augustiner Klosterwirt, sagt, es sei noch zu früh, um die Entwicklung in der Branche einschätzen zu können. Allerdings beobachte er schon jetzt eine Anpassung der Gäste. "Die Leute teilen sich mal ein Essen oder tendieren zu den günstigeren Gerichten. Sie scheinen bedachter zu bestellen", sagt Lemke. Mit dem neuen Jahr hat der Wirt seine Essenspreise erhöht. So kostet der Schweinsbraten bei ihm jetzt 17,90 Euro – zwei Euro mehr als zuvor. "Ein Teil der Kosten bleibt aber an mir hängen", sagt der Münchner Wirt.

