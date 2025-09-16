Franz Josef Strauß bot sich USA laut neu veröffentlichten Akten als geheimer Informant an

Bayerns langjähriger Ministerpräsident und CSU-Ikone Franz Josef Strauß soll sich laut neu veröffentlichten US-Akten der damaligen amerikanischen Regierung unter Präsident Jimmy Carter als geheimer Informant angeboten haben. Das geht aus einer Dokumentensammlung zur amerikanischen Außenpolitik für Westeuropa der Jahre 1977 bis 1980 hervor, in der dieser Verweis zu finden ist. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet.

Wie in dem US-Dokument nachzulesen ist, das auch online im Geschichtsarchiv der US-Regierung zu finden ist, hatte Strauß im März 1980 Jimmy Carters damaligen Sicherheitsberater, Zbigniew Brzezinski, angerufen. Laut der Aufzeichnungen sagte er: „Ich möchte Ihre Zeit nicht verschwenden, ich weiß, wie beschäftigt Sie sind. Ich habe eine vertrauliche Frage. Ich erhalte unterschiedliche Informationen über politische Ereignisse in Frankreich und Deutschland. Einige davon könnten für Sie von Interesse sein.“

Franz Josef Strauß zu Präsidentenberater: „Mein Name darf nicht genannt werden“

Der damalige CSU-Chef bot an, der US-Regierung die Informationen „ohne weitere Auflagen zukommen lassen“ zu wollen, jedoch „mit einer einzigen Ausnahme: Mein Name darf nicht genannt werden“, wie Strauß in den US-Akten zitiert wird. Um welche Art von Informationen es ging, wird aus dem Dokument nicht ersichtlich.

Präsidentenberater Brzezinski entgegnete auf das Ansinnen: „In Ordnung.“ Er verwies den CSU-Vorsitzenden, der zu diesem Zeitpunkt der Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl im Herbst 1980 war, an seine Sekretärin. Strauß bekräftigte sein Anliegen noch einmal mit den Worten: „Ich möchte niemanden denunzieren, aber ich verfüge über ein spezielles Informationsnetzwerk. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber einige Dinge bereiten mir Sorgen.“ Ob und in welcher Form oder zu welchem Thema dann tatsächlich Informationen von Strauß an die amerikanische Regierung geflossen sind, wird in dem Dokument nicht weiter thematisiert.

Angebot von Franz Josef Strauß an US-Regierung in einer heiklen Zeit

Sicher ist: Das Telefonat fand in einer heiklen Phase statt. Nicht nur war die internationale Situation im Kalten Krieg angespannt und Strauß als Kanzlerkandidat von CSU und CDU mitten im Wahlkampf – der amtierende Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) hatte zudem auch ein schlechtes Verhältnis zu US-Präsident Carter. Welches Ziel CSU-Ikone Strauß mit dem Anruf im Weißen Haus verfolgte, bleibt vorerst unbekannt.

Der Politiker der US-Demokraten, Jimmy Carter, war der 39. Präsident der Vereinigten Staaten und regierte von 1977 bis 1981. Foto: dpa (Archivbild)

Franz Josef Strauß blieb noch bis zu seinem Tod 1988 CSU-Vorsitzender (er bekleidete das Amt seit 1961) und bayerischer Ministerpräsident (er regierte seit 1978). Aus der Bundestagswahl 1980 ging der frühere Verteidigungsminister jedoch nicht als neuer Bundeskanzler hervor. Die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt wurde für weitere Jahre im Amt bestätigt.