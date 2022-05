Vom Jäger erwischt: Mann mit Schlafsack auf einer Wiese

Eigentlich wollte er jagen - stattdessen ertappte ein Jäger in Unterfranken einen Mann, der es sich gerade in einem Schlafsack auf einer Wiese gemütlich machte.

Der 44-Jährige war zur Durchreise in Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Geld für eine Übernachtung hatte er keines. Müde vom Tag entschied er sich kurzerhand, am Mittwochabend auf der Wiese zu übernachten. Der Jäger erspähte ihn mit einem Nachtsichtgerät - und hatte Verständnis: Weil der Mann am nächsten Tag weiterreisen wollte, durfte er auf der Wiese schlafen. Wem die Wiese gehört, konnte die Polizei nicht sagen.

(dpa)