Die Polizei und das Veterinäramt Memmingen haben am Donnerstag einer 76-Jährigen insgesamt 20 Katzen abgenommen. Wie die Polizei mitteilt, machten Nachbarn die Behörden darauf aufmerksam, dass die Frau in ihrer Wohnung im Memminger Westen eine größere Anzahl an Katzen auf verhältnismäßig wenig Raum halten würde.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Veterinäramt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis