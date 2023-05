Drogenhandel mit Waffen: Polizei nimmt fünf Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren fest

Mit Spezialkräften durchsucht die Polizei in Memmingen am Freitag die Wohnungen von fünf Jugendlichen. Der Vorwurf: Bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln.

Mit Unterstützung von Spezialkräften aus München hat die Polizei am Freitag in Memmingen die Wohnungen von fünf Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren durchsucht. Die Heranwachsenden stehen im Verdacht, in größerem Umfang mit Drogen gehandelt zu haben. Zudem sollen sie im Besitz von zwei scharfen Schusswaffen gewesen sein. Zwei Jugendliche wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Laut Polizei durchsuchte die Kripo am Freitag die Wohnungen der Jugendlichen. Dazu wurden auch Spezialkräfte aus München angefordert. Tatsächlich fanden die Ermittler einen großkalibrigen Revolver, der sich aber legal im Besitz eines 66-Jährigen aus dem Umfeld eines der Jugendlichen befand. Eine zweite im Fokus stehende scharfe Kurzwaffe, auf welche die Jugendlichen laut Polizei ebenfalls Zugriff hatten, haben die Beamten bislang nicht gefunden.

Polizei-Einsatz in Memmingen: Fünf Jugendliche vorläufig festgenommen wegen Drogenhandels

Auslöser des Einsatzes war die Verhaftung eines 21-Jährigen in Memmingen.Bei den Ermittlungen wegen des Verdachts des Rauschgifthandels wurde bekannt, dass fünf Jugendliche aus Memmingen ebenfalls im Verdacht stehen, in größerem Stile mit Marihuana zu handeln. Das Amtsgericht erließ Durchsuchungsbeschlüsse und Untersuchungshaftbefehle. Ein 15- und ein 17-jähriger wurden schließlich in Justizvollzugsanstalten gebracht, bei drei weiteren 15-Jährigen wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Im Haus des 66-jährigen Jägers und Eigentümers des Revolvers fanden die Ermittler eine Vielzahl weiterer legaler, jedoch ungesichert aufbewahrter Schusswaffen und Munition. Die zuständige Behörde hat sämtliche Waffen vorläufig sichergestellt. Gegen den 66-jährigen Mann wurde ein separates Ermittlungsverfahren eingeleitet.

SEK, USK und Co.: Weiterer Großeinsatz im Allgäu in kurzer Zeit

Der Großeinsatz in Memmingen reiht sich ein in eine ganze Folge aus Großeinsätzen im vergangenen Monat im Allgäu. So durchsuchte Ende April das SEK eine Wohnung mitten in Kempten und nahm einen Syrer wegen des Verdachts auf Beihilfe zur Planung eines Sprengstoffattentats vorläufig fest. Nur kurze Zeit später durchsuchten 350 Beamte im Unterallgäu mehrere Firmen, Häusern und Wohnungen.

