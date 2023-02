Kradfahrer nach Unfall auf A7 schwer verletzt

Ein Kradfahrer ist auf der Autobahn 7 in Schwaben mit seinem Fahrzeug gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der Fahrer war am Samstag mit seinem Krad in die Leitplanke gefahren und hingefallen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die A7 war kurzzeitig in Fahrtrichtung Nord gesperrt.

(dpa)