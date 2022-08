Mord in Memmingen: Warum musste Hannah sterben?

Plus Im vergangenen November wurde die Jugendliche in der Nähe des Memminger Flughafens ermordet. Nun hat der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Täter begonnen.

Ein Raunen geht durch die Zuschauerreihen, als am Montagmorgen um 9.03 Uhr die mutmaßlichen Täter im Mordfall Hannah im großen Sitzungssaal des Memminger Landgerichts Platz nehmen. „Jetzt sind die beiden da“, flüstert eine Zuschauerin ihrer Sitznachbarin zu. Die älteren Damen strecken die Köpfe, um an zahlreichen Fotografen und Kameraleuten vorbei einen Blick auf die beiden Angeklagten eines erschütternden Verbrechens zu erhaschen.