Randale in Behörde: 18-Jähriger kommt in Polizeigewahrsam

Ein 18-Jähriger soll in der Stadtverwaltung in Memmingen randaliert haben.

Auslöser sei die Nichterteilung eines Passes gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der junge Mann soll demnach versucht haben, eine Mitarbeiterin anzugreifen. Die Frau habe den Angriff abwehren können und sei unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Der 18-Jährige habe zudem mehrere Computer, Bildschirme und Scanner von den Schreibtischen geschmissen.

Er wurde nach dem Vorfall am Montagvormittag in Gewahrsam genommen. Nachdem ihn die Beamten wieder entlassen hatten, soll der 18-Jährige den Angaben zufolge erneut randaliert haben - diesmal in der Notaufnahme des Memminger Klinikums. Wie es zu dem Aufenthalt in der Notaufnahme kam, sei bislang unklar, sagte der Polizeisprecher. Den Rest des Tages verbrachte der Mann demnach in der Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion.

(dpa)