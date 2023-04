Unbekannter schlägt Mann mit Glasflasche nieder

Ein Mann ist in Memmingen von einem Unbekannten mit einer Glasflasche niedergeschlagen worden - er zog sich ein Schädel-Hirn Trauma zu.

Ersthelfer hatten sich am Samstagabend um den schwer verletzten 34-Jährigen gekümmert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum der Unbekannte den Mann niederschlug, war derzeit nicht bekannt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gefahren.

(dpa)