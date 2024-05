Menschen mit Laserpointer verletzt: Polizei sucht Unbekannte

Unbekannte haben mit einem Laserpointer zwei Menschen in Augsburg verletzt.

Eine Person habe am Montag von einem Gehweg an einer Straße mit einem grünen Laserpointer in den Rückspiegel eines Autofahrers gezielt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 35-Jährige habe kurzzeitig nichts mehr sehen können. Am selben Tag leuchtete eine unbekannte Frau mit einem Laserpointer in die Wohnung einer 32-Jährigen, die dadurch am Auge verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ob es sich bei den beiden Fällen um dieselbe Person handelt, war zunächst unklar. Wegen der örtlichen und zeitlichen Nähe ermittele die Polizei auch in diese Richtung, teilte ein Sprecher mit.

(dpa)