Bahn-Chaos nach Brand: Polizei will nicht von "Anschlag" sprechen

Plus Nach dem Feuer auf der Strecke zwischen Augsburg und München läuft der Zugverkehr wieder normal. Die Polizei hält sich mit der Preisgabe von Informationen zurück – eines ist ihr aber wichtig.

Nach den massiven Problemen im Zugverkehr zwischen Augsburg und München wegen des Brandes eines Kabelschachts hat sich die Situation auf der Strecke am Mittwoch wieder normalisiert – zumindest für die Fahrgäste. Für die Polizei ist der Fall damit noch längst nicht abgeschlossen.