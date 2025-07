Messe Nürnberg zurück in der Erfolgsspur

Die Nürnberger Messe ist nach einer Durststrecke infolge der Corona-Pandemie finanziell wieder in der Spur. Im Jahr 2024 sei mit 358 Millionen Euro ein Umsatzrekord erzielt worden, sagte Messe-Geschäftsführer Peter Ottmann in Nürnberg. Mit einem Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro sei so viel in die Zukunft investiert worden wie noch nie.

«Unseren Rückenwind aus dem sehr erfolgreichen Jubiläumsjahr nutzen wir für gezielte Investitionen in unser Messegelände in Nürnberg, in das weltweite Veranstaltungsportfolio sowie unsere IT- und KI-Fähigkeiten», sagte Ottmann.

Die Messegesellschaft, getragen vom Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg, hatte während der Corona-Jahre und zahlreichen Veranstaltungsausfällen einen Verlust von deutlich über 100 Millionen Euro angehäuft. Ottmann geht davon aus, dass dies spätestens bis 2030 ausgeglichen sein wird. Im Jahr 2024 sei ein Überschuss in Höhe von 23,6 Millionen Euro erzielt worden. Nach Verlusten in den Jahren 2020, 2021 und 2023 sowie einem nur geringen Überschuss von 3,3 Millionen Euro im Jahr 2022 ist dies der erste signifikante Gewinn seit der Corona-Pandemie.

Für 2025 erwartet Ottmann einen Umsatz von rund 350 Millionen Euro - dies würde erneut einen Rekord für ein «ungerades» Jahr bedeuten - in Nürnberg finden zahlreiche Messen im zweijährigen Turnus statt, in Jahren mit ungerader Zahl sind es deutlich weniger als in Jahren mit gerader Zahl. Die NürnbergMesse ist mit 1.246 Mitarbeitern die fünftgrößte Messegesellschaft Deutschlands.