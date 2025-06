Frau verletzt Widersacherin mit Messer

Eine 39 Jahre alte Frau hat in Nürnberg eine sechs Jahre ältere Widersacherin mit einem Messer verletzt und so den Einsatz von Polizei-Spezialkräften ausgelöst. Diese hätten die Frau festgenommen, teilte die Polizei mit. Die 45-Jährige sei stark blutend angetroffen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Angreiferin habe mutmaßlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln gestanden und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Sie sei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Das genaue Motiv für den gewaltsam ausgetragenen Streit war zunächst nicht bekannt.

