Prozessauftakt

vor 25 Min.

Nach blutigem Messerangriff im ICE: Prozess hat begonnen

Knapp ein Jahr ist der blutige Messerangriff in einem ICE in Bayern her. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Ihm wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape