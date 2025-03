Tödlicher Angriff bei Feier in Parsberg: Verdächtiger in Untersuchungshaft

In Parsberg im Südwesten der Oberpfalz kam es am Sonntag auf einem großen Fest unter freiem Himmel zu einem tödlichen Angriff. Dabei kam ein 39-jähriger Mann ums Leben. Ersten Erkenntnissen zufolge hätten zwei Männer auf der Feier, einem kurdischen Kulturfest, begonnen zu streiten. Dabei hat einer der beiden plötzlich eine Waffe gezogen.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter unmittelbar nach dem Angriff festgenommen. Der Mann wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sei anschließend in Untersuchungshaft gekommen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mitteilte. Es handelt sich um einen 43 Jahre alten Syrer. Gegen ihn wird laut Staatsanwaltschaft wegen Verdacht auf Totschlag ermittelt.

Ermittlungen zu tödlichem Messerangriff in Parsberg dauern an

Hunderte Menschen wollten am Sonntag eigentlich friedlich das kurdische Neujahrsfest feiern, als es zu dem Angriff kam. Die Polizei bat die Gäste der Veranstaltung, mögliches Bild- oder Videomaterial zur Tat an die Ermittler weiterzugeben. Eine Polizeisprecherin sagte am Montagmorgen: „Selbstverständlich werden bei so einem Delikt alle Geschütze aufgefahren und alle notwendigen Maßnahmen getroffen.“

Das Tatmotiv ist nach wie vor unklar. Einen Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen bei einer Hochzeitfeier in Fürth gibt es nicht. (mit dpa)