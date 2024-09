Mann sticht mit Messer auf zwei Personen ein

Ein 26 Jahre alter Mann hat in Aschaffenburg mit einem Messer auf zwei ihm wohl bekannte Personen eingestochen. Die beiden afghanischen Opfer hätten Verletzungen an Armen und im Gesicht davongetragen, aber das Krankenhaus noch am Tag der Tat wieder verlassen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Aschaffenburg mit.

Der mutmaßliche Täter, ebenfalls ein Afghane, sei nach kurzer Fahndung - auch wegen der auffälligen Bekleidung mit einem Kaftan - von der Polizei ausfindig gemacht worden und habe festgenommen werden können. Ein Ermittlungsrichter habe inzwischen Haftbefehl erlassen.

Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass es zwischen den Männern eine persönliche Vorbeziehung gegeben habe, teilten die Ermittlungsbehörden weiter mit. Die genauen Hintergründe der Tat und die Motivation des Beschuldigten seien noch unklar.