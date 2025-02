Täter nach Messerangriff in Heilsbronn weiterhin auf der Flucht - Opfer außer Lebensgefahr

In Heilsbronn hat es am Donnerstag einen Angriff mit einem Messer gegeben. Ein bislang Unbekannter hat einen 40-jährigen Mann auf einer Straße in einem Wohngebiet mit einem Messer angegriffen und niedergestochen. Das Opfer kam in eine Klinik. Es schwebt nach Angaben der Polizei inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, konnte aber noch nicht von der Polizei befragt werden.

Die Spurensicherung der Polizei untersucht das Umfeld eines Tatorts, an dem zuvor ein Mann niedergestochen wurde. Foto: Daniel Karmann, dpa

Heilsbronn: Laut Polizei keine Hinweise auf Amok- oder Terrortat

Der Täter ergriff nach dem Angriff die Flucht. „Es gibt keine Hinweise auf eine Amok- oder Terrortat“, sagte Polizeisprecher Michael Petzold am Donnerstag. Auch am Freitag sind die Hintergründe des Angriffs noch unbekannt. Vom Täter fehlt weiterhin jede Spur, das gilt auch für die Tatwaffe – die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um ein Messer handelt. Die Polizei vermutet, dass es eine Vorbeziehung zwischen dem Niedergestochenen und dem Täter gibt.

Der Tatort liegt in einem Wohngebiet mit Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern am Rand der knapp 10.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Heilsbronn im bayerischen Landkreis Ansbach. Das Opfer wohnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort, wie es von der Polizei hieß. Ein Passant hatte am Morgen den Notruf gewählt.

Messerattacke in Heilsbronn: Täter noch immer auf der Flucht

„Im Moment liegen uns keine Hinweise auf eine Gefahr für Unbeteiligte vor“, schrieb das Polizeipräsidium am Donnerstag auf der Plattform X. Die Beamten riefen die Menschen in dem Ort auf, die Umgebung rund um den Tatort zu meiden.

Ein Unbekannter hat einen 40-Jährigen auf einer Straße in einem Wohngebiet mit einem Messer niedergestochen. Foto: Daniel Karmann

Der Verdächtige trug nach Angaben der Polizei weiße Turnschuhe, eine helle Hose und eine dunkle Daunenjacke. Wer einen Mann sehe, der zu der Beschreibung passe, solle den Notruf wählen und den Verdächtigen nicht ansprechen, sagte Petzold. Es könnte sein, dass dieser die Tatwaffe noch bei sich habe.

Am Donnerstag fahndeten die Beamten im Raum Heilsbronn nach dem Unbekannten, dafür waren zahlreiche Einsatzkräfte sowie ein Hubschrauber im Einsatz. Diese Maßnahmen laufen am Freitag nicht mehr. Die Ermittlungen übernimmt nun eine Sonderkommission, die bei der Kriminalpolizei Ansbach gegründet werden soll. (mit dpa)