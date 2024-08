Messerattacke mit Verletzten Ermittler stellen mutmaßlich muslimfeindlichen Angriff nach

Ein Mann greift in der Nähe des Pasinger Bahnhofs zwei Männer mit einem Messer an - vermutlich aus Hass auf Muslime. Nun spielen Polizisten am Tatort den Täter. Auch die Opfer des Angriffs sind dabei.