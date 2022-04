Am Stachus niedergestochen: Mann stirbt im Krankenhaus

Am Stachus in München kommt es zu einem Streit. Ein Mann wird niedergestochen und stirbt später im Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach mehreren Flüchtigen.

In München ist ein Mann nach einer Auseinandersetzung in der Innenstadt an einem Stich gestorben. Zuerst hatte die Polizei von einem Messerstich berichtet, in einer Polizeimeldung von Sonntagvormittag heißt es dann aber, es gebe noch keine Hinweise zum Tatmittel. Die Identität des Toten sei noch nicht abschließen geklärt. Es handle sich um einen Mann im Alter von etwa Mitte 20, sagte ein Polizeisprecher.

Mann am Stachus in München niedergestochen

Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Sonntagmorgen an der Sonnenstraße 2, in der Nähe eines Drogeriemarktes direkt am Stachus, gegen sechs Uhr zu der Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf der Mann niedergestochen wurde. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht gerettet werden. Die Polizei fahndet nach mehreren Flüchtigen. (AZ, dpa)