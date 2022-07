Messerstecher von Würzburg: Heute soll das Urteil fallen

13 Monate nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg soll heute das Urteil gegen den Beschuldigten fallen. Der Angeklagte könnte zeitlich unbefristet in einer Psychiatrie unterkommen.

13 Monate ist die tödliche Messerattacke eines Mannes auf arglose Passanten in Würzburg her. Am Dienstag soll am Landgericht das Urteil fallen. Folgt das Gericht den Anträgen von Generalstaatsanwaltschaft München und Nebenklagevertretern, könnte der Angeklagte, ein Somalier um die 30 (sein genaues Alter ist den Behörden nicht bekannt), zeitlich unbefristet in einer Psychiatrie unterkommen.

Urteil gegen Messerstecher soll heute fallen: Das ist der Vorwurf

Nach der Beweisaufnahme wirft die Generalstaatsanwaltschaft dem Flüchtling Mord in drei Fällen, versuchten Mord in sechs Fällen, versuchten Totschlag in vier Fällen sowie gefährliche, schwere und vorsätzliche Körperverletzung vor. Der Angeklagte ist zwei unabhängigen Gutachten zufolge psychisch krank und war demnach bei dem Verbrechen, bei dem drei Frauen starben, am 25. Juni 2021 schuldunfähig. Solange die Erkrankung des Mannes, paranoide Schizophrenie, fortbesteht und er als gefährlich eingestuft wird, ist eine Freilassung damit ausgeschlossen.

Bevor das Urteil fällt, stand zunächst das Plädoyer der Verteidigung an. Auch diese will den Beschuldigten wegen seiner psychischen Erkrankung in einer Psychiatrie unterbringen lassen. Das sagte Rechtsanwalt Tilman Michler.

Prozess gegen Messerstecher von Würzburg: Beschuldigter seit April vor Gericht

Der Beschuldigte muss sich seit April vor Gericht verantworten. Es gilt als erwiesen, dass er in der Würzburger Innenstadt drei ihm unbekannte Frauen mit einem Messer tötete. Vier Frauen, ein damals elfjähriges Mädchen und ein 16-Jährige wurden zudem schwer verletzt. Hinzu kamen drei Leichtverletzte. Ein angegriffener Polizist blieb unverletzt.

In ihrem Schlusswort am Montag sagte die Oberstaatsanwältin Judith Henkel: "Der Beschuldigte wählte die Geschädigten willkürlich aus." Er habe heimtückisch und aus Hass auf Deutschland gehandelt, wo er sich ungerecht behandelt und vom Geheimdienst verfolgt gefühlt habe. Der Mann wäre durch Stimmen in seinem Kopf zu der Tat ermutigt worden. "Seine Absicht war es, so viele Menschen wie nur möglich (...) zu töten." Hinweise auf ein politisches Tatmotiv oder Frauenfeindlichkeit hätten sich nicht ergeben.