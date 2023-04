Bayerns M+E-Industrie steckt mehr Geld in Forschung

Bayerns Metall- und Elektroindustrie hat ihre Bemühungen bei Forschung und Entwicklung deutlich gesteigert.

Sowohl die Ausgaben als auch die Zahl der Beschäftigten haben in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt, wie die Arbeitgeberverbände bayme und vbm am Mittwoch mitteilten. Die Zahl der in Forschung und Entwicklung beschäftigten Personen stieg um gut ein Drittel: Von 61.100 im Jahr 2011 auf 84.300 im Jahr 2021.

Der Hauptgeschäftsführer der beiden Verbände, Bertram Brossardt, bezifferte die jährlichen Ausgaben der Unternehmen im Jahr 2021 auf 13,6 Milliarden Euro. Das sind fast 3 Milliarden mehr als 2013 - andere Vergleichszahlen lagen nicht vor - und etwa 12 Prozent der Bruttowertschöpfung der Industrie.

Anlass der Veröffentlichung sind die Debatten um hohe Kosten und eine drohende Deindustrialisierung. Mit Unternehmen wie Siemens, BMW und Audi ist die Metall- und Elektrobranche der bedeutendste Industriezweig in Bayern. Angesichts der hohen Energiepreise und der kürzlichen Tariferhöhung forderte Brossardt eine "Kostenpause". "Ansonsten verlieren wir weiter Marktanteile an unsere Konkurrenten." Das gelte es um jeden Preis zu verhindern.

Brossardt bezifferte die gesamte Wertschöpfung der bayerischen Metall- und Elektrounternehmen im Jahr 2021 auf gut 100 Milliarden Euro, auf die Zulieferer nur innerhalb Bayerns entfallen demnach weitere 40 Milliarden. Das entspräche einem Anteil von etwa einem Viertel der gesamten Wertschöpfung der bayerischen Wirtschaft. Die Berechnung basiert den beiden Arbeitgeberverbänden zufolge auf Daten des Statistischen Landesamtes und der OECD.

