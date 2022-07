Auffahrunfall auf der A8: acht Verletzte

Auf der A8 zwischen München und Salzburg bleibt ein Auto plötzlich stehen, auf dem linken Streifen. Nachfolgende Fahrzeuge können nicht mehr bremsen.

Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A8 zwischen München und Salzburg am frühen Samstagmorgen sind mindestens acht Menschen verletzt worden. Die Polizei ging zunächst von leichten Blessuren aus. Die acht Personen, darunter zwei Kinder und deren 82-jährige Urgroßmutter, seien aber zur Abklärung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag in Holzkirchen mit.

Zu dem Unfall kam es offenbar, weil das Auto einer Schweizer Familie wegen stockenden Verkehrs bei Holzkirchen (Landkreis Miesbach) auf der linken Fahrspur bremste - der Beginn einer Kettenreaktion. Ein Verwandter dahinter habe nicht mehr anhalten können und sei leicht aufgefahren. Ein 55-Jähriger aus Baden-Württemberg und ein 23-Jährige Oberbayer konnten ihre Autos zwar noch stoppen. Dann sei es aber zum großen Knall gekommen: Ein 35-Jähriger aus Thüringen habe trotz Vollbremsung mit noch relativ hohem Tempo den Wagen des 23-Jährigen gerammt. "Der Aufprall war so heftig, dass alle fünf Fahrzeuge ineinander geschoben wurden", schreibt die Polizei.

Die fünf Autos seien alle nicht mehr fahrbereit gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Auf der mittleren Fahrspur fuhr in der Folge ein 37-Jähriger Münsterländer in das Auto eines 46-Jährigen aus dem Ruhrgebiet, der angehalten hatte. Der Aufprall sei aber nur leicht gewesen, so dass die beiden Männer ihre FAhrt fortsetzen konnten.

Anders die Lage auf der rechten

Auto aus der Schweiz, dessen Fahrer aus noch unbekannten Gründen bei Holzkirchen (Landkreis Miesbach) gegen 6.15 Uhr plötzlich auf der linken Fahrspur stehenblieb. Vier weitere Fahrzeuge fuhren nach Angaben der Polizei auf seinen Wagen auf. Auf dem mittleren Fahrstreifen seien gleichzeitig zwei weitere Autos aufeinander aufgefahren.

Alle Fahrzeuge hätten einen Totalschaden, sagte eine Sprecherin. Die Polizei schätzt den Sachschaden nach ersten Berechnungen auf etwa 100 000 Euro. Um ausgelaufenes Öl zu beseitigen, rückte ein Spezialfahrzeug an. Die A8 war am Samstagmorgen kurzfristig komplett gesperrt, die linke und die mittlere Fahrspur wurden später wieder freigegeben. Der Verkehr staute sich am Vormittag auf einer Länge von mindestens zehn Kilometern.

