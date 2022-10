Bundespolizei greift illegal Einreisende in Zügen auf

Die Bundespolizei hat am Wochenende Dutzende Menschen bei der illegalen Einreise nach Bayern aufgegriffen.

In Rosenheim wurden am Sonntag in einem Nachtzug 19 Personen in Gewahrsam genommen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Darunter waren acht Minderjährige. 17 Personen wurden demnach der österreichischen Polizei übergeben. Zwei Jugendliche, die ohne Verwandte unterwegs waren, wurden in die Obhut des Rosenheimer Jugendamtes gegeben.

Die Bundespolizei Freilassing griff am Samstag bei der Kontrolle eines aus Österreich kommenden Zuges insgesamt 33 Personen auf, denen sie versuchte unerlaubte Einreise vorwirft. Sie wurden demnach ebenfalls an die österreichischen Behörden übergeben.

(dpa)