Bundespolizei in Bayern meldet mehr unerlaubte Einreisen

Die Bundespolizei in Bayern registriert seit Juli wieder mehr illegale Grenzübertritte.

Von Januar bis Ende September seien 22.409 Fälle gemeldet worden, im Vorjahreszeitraum seien es 19.054 gewesen, teilte die Behörde am Montag in München mit. Am höchsten waren die Zahlen im September mit 5282 unerlaubten Einreisen, im August waren es 3631 und im Juli 2673.

Die Bundespolizei geht davon aus, dass die Gesamtzahl in diesem Jahr höher wird als in den vergangenen beiden Jahren. 2022 hatten die Beamtinnen und Beamten 29.229 Fälle gemeldet, 2021 waren es 15.699. Zur Herkunft der Menschen machte die Behörde keine Angaben.

(dpa)