Die Hüter der Toten: Dieser Rettungstaucher birgt tote Geflüchtete

Von Thomas Roser - vor 16 Min.

Auf der Balkanroute werden ertrunkene Migranten oft in anonymen Gräbern verscharrt. In Bosnien bemühen sich Freiwillige um würdige Ruhestätten.

Nachdenklich blickt Nenad Jovanovic in die gurgelnden Fluten. Der Unterlauf der Drina vom Wasserwerk in Zvornik bis zur Mündung in die Save sei der "mit Abstand gefährlichste" Abschnitt des Flusses, sagt der sehnige Rettungstaucher im bosnischen Bijeljina: "Die Drina ist selbst für erfahrene Schwimmer eine Herausforderung. Und viele der Leute aus dem Nahen oder Fernen Osten, die den Übergang versuchen, können nicht einmal schwimmen." Wenn man einen Moment nicht aufpasse, ende die Sache tragisch.

Rund 40 Wasserleichen hätten er und seine Mitstreiter in den vergangenen Jahren aus dem bosnisch-serbischen Grenzfluss geborgen, berichtet Jovanovic, ein 40-jähriger Freiwilliger des Bergrettungsdienstes in Bijeljina. Ein Grund für die hohe Zahl von Todesopfern sei, dass Migranten die Passage nach Anbruch der Dunkelheit versuchten. "Aber in der Nacht sind die Leute sich selbst überlassen." Wenn sie in Menschenketten durch den Fluss wateten, sei das Wasser zunächst nur "kniehoch", sagt er. "Doch wenn einer plötzlich in ein fünf, sechs Meter tiefes Loch abrutscht, reagieren die Leute mit Panik."

