Migranten festgenommen: Mutmaßlich mit Lastwagen geschleust

47 Migrantinnen und Migranten sind in Tirschenreuth in der Oberpfalz festgenommen worden, weil sie illegal - vermutlich auf der Ladefläche eines Lastwagen - nach Deutschland eingereist sein sollen. Eine Zeugin meldete am Mittwochabend, dass sich Personen an der Bundestraße 15 bei Tirschenreuth aufhielten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Die Polizei fand mehrere Gruppen von Migranten: Sie bestanden hauptsächlich aus Familien aus der Türkei, Syrien und dem Irak, die sich nicht ausweisen konnten. Die Polizei brachte die Menschen vorübergehend in ein Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Tirschenreuth. Von dort aus wurden sie auf verschiedene Polizeidienststellen aufgeteilt. Die Polizei fahndet nun nach dem Schleuser, der die Migrantinnen und Migranten mutmaßlich mit einem Lastwagen über die Grenze gebracht hat.

(dpa)