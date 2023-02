Migration

vor 20 Min.

Studieren im Flüchtlingscamp: "Hunger nach Bildung"

Es gebe einen "Hunger nach Bildung", sagt Professorin Barbara Meyer – auch in Kakuma, einem riesigen Flüchtlingslager in Kenia.

Plus Selbst in Flüchtlingslagern studieren Menschen – sie sind an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt eingeschrieben. Über ein bemerkenswertes Bildungsprojekt zur Bekämpfung von Fluchtursachen.

Von Daniel Wirsching

Barbara Meyer spricht von einem „Hunger nach Bildung“, den es weltweit gebe. In Afghanistan zum Beispiel. Oder im Irak, wo Jesiden, eine von Islamisten verfolgte ethnisch-religiöse Gruppe, in andere Teile des Landes fliehen mussten. Oft in Gebiete ohne Strom und Schulen. Meyer spricht von Kakuma, einem Flüchtlingscamp in Kenia, in dem mehr als 100.000 Menschen unter schwierigsten Bedingungen leben. Doch selbst dort gibt es Studierende. Sie sind eingeschrieben an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU).

