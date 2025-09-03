Das sind die reichsten Menschen in Schwaben

Über die Schwaben gibt es so einige Klischees. Das wohl bekannteste: Sie sind geizig – aber auch fleißig. Wer baut also Vermögen auf, wenn nicht die Schwaben, oder? Unter den 500 vermögendsten Menschen Deutschlands, die das Manager Magazin einmal im Jahr kürt, findet sich jedenfalls auch so mancher Schwabe. Welche Unternehmerfamilien und Personen aus Schwaben zu den 249 Milliardären Deutschlands gehören und damit zu den reichsten Personen aus der Region, lesen Sie hier.

Das sind die reichsten Menschen aus Schwaben 2024

Wolfgang Egger, Gründer des Augsburger Immobilienunternehmens Patrizia, hat ein geschätztes Vermögen von rund 600 Millionen Euro. Er ist damit auf Platz 10 der reichsten Menschen in Schwaben.

Platz 9 der reichsten Personen, die in Schwaben leben, belegt die Familie Holzhey. Ihr Vermögen im Jahr 2024 belief sich laut Manager Magazin auf rund 700 Millionen Euro. Heute bezieht die Familie Geld aus „Beteiligungen und Immobilien“, früher zählten die Vorfahren, die die Papierfabrik Haindl gründeten, zu den größten Papierherstellern in Deutschland.

Florian Grob mit den Grob-Werken in Mindelheim belegt Platz 8 der reichsten Schwäbinnen und Schwaben 2024. Das Familienunternehmen entwickelt und stellt Anlagen und Werkzeugmaschinen her. Im Jahr 2024 lag Grobs Vermögen geschätzt bei rund 800 Millionen Euro.

Auf Platz 7 landet Walter Kurtz, Gründungsmitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der Firma Rational aus Landsberg. Rational stellt Großküchentechnik her. Das geschätzte Vermögen von Kurtz lag 2024 bei rund 800 Millionen Euro.

Fünf schwäbische Unternehmer haben ein Vermögen von einer Milliarde Euro

Den 6. Platz teilen sich so einige Unternehmerinnen und Unternehmer aus Schwaben. Sie alle weisen ein geschätztes Vermögen von rund einer Milliarde Euro auf. Da ist Bartholomäus Wimmer, Mitbegründer der Synlab-Gruppe aus Augsburg, einem Anbieter für Labordiagnostik. Auch die Familien Gollwitzer und Haindl-Hieber, die ebenfalls aus der Haindl-Gruppe aus Augsburg hervorgehen, fallen darunter. Ebenso wie die Brüder Henning und Dieter Conle, Immobilienunternehmer. Ihnen gehört unter anderem die Firmengruppe CoCo Real mit Sitz Sonthofen. Nicht nur aufgrund des unternehmerischen Erfolgs, auch wegen illergaler Parteispenden an Alice Weidel kursiert der Name Henning Conle in der Öffentlichkeit.

Auf Platz 6 befindet sich außerdem die Familien Summer und Reich, die das Allgäuer Molkereiunternehmen Hochland in Heimenkirch betreiben. Auch die Brüder Alexander und Christian Schwörer, ersterer Eigentümer des Gerüstherstellers Peri aus Weißenhorn, haben ein Vermögen von rund einer Millaride.

Die Familie Clemens Haindl belegt Platz 5 in Schwaben, Platz 136 deutschlandweit. Das Vermögen der Familie, die heute wie auch Familien Holzhey, Gollwitzer und Haindl-Hieber ihr Vermögen aus Beteiligungen und Immobilien beziehen, geht ebenfalls aus der Haindl-Gruppe hervor. Clemens Haindl, der 2014 verstarb, galt als einer der bekanntesten schwäbischen Unternehmen. Auch auf Platz 5 mit einem ähnlich hohen Vermögen befindet sich Erwin Müller, Drogeriemogul aus Ulm. Im vergangenen Jahr sorgte ein Erbestreit rund um Müller und seine drei Adoptivkinder für Aufmerksamkeit. Sie unterzeichneten bei ihrer Adoption, auf den Pflichtteil ihres Erbes zu verzichten. Das Gericht wies die Klage ab.

Die Familien Rohde-Dachser und Simon fallen unter die Top 100 der reichsten Deutschen. Mit einem geschätzten Vermögen von 3,2 Milliarden Euro belegen die Inhaber des gleichnamigen Logistikunternehmens aus Kempten deutschlandweit Platz 75, in Schwaben Platz 4.

Würth, Meister und Müller sind die reichsten Familien in Bayerisch-Schwaben

Die Familie Theo Müller mit der Molkerei Müller in Aretsried landet auf Platz 3 in Schwaben. Rund 3,6 Millarden Euro beträgt das geschätzte Vermögen des Unternehmers.

Auf Platz 2: Gabriella Meister, Ulrike Meister und Franziska Würbser mit einem geschätzten Vermögen von 5,2 Milliarden Euro. Die drei Milliardärinnen gehören zur Erbengemeinschaft von Siegfried Meister, der den Großküchenhersteller Rational aus Landsberg gegründet hat.

Die Familie Reinhold Würth belegt Platz 15 der reichsten Menschen in Deutschland - und hat mit 13,1 Milliarden Euro das größte Vermögen in Schwaben - auch wenn Familienoberhaupt Reinhold Würth aus dem Hohenlohekreis in Baden-Württemberg stammt. Der Familienstiftung gehört die Würth-Gruppe in Künzelsau (Hohenlohekreis), dem internationalen Bankhaus Bodensee in Friedrichshafen der Motorölhersteller Liqui Moly in Ulm.

Liste der reichsten Menschen aus Schwaben 2024

Rang Schwaben Rang deutschlandweit Name Vermögen (in Milliarden) Firma 1 15 Familie Reinhold Würth 13,1 Würth-Gruppe inklusive Liqui Molli in Ulm; außerdem Internationales Bankhaus Bodensee, Friedrichshafen 2 39 Gabriella Meister, Ulrike Meister und Franzis Würbser 5,2 Rational, Landsberg 3 66 Familie Theo Müller 3,6 Molkerei Müller, Aretsried 4 75 Familien Rohde-Dachser und Simon 3,2 Dachser-Gruppe, Kempten 5 136 Familie Clemens Haindl 1,8 vorm. Haindl-Gruppe, Augsburg; außerdem Serafin, München 5 136 Erwin Müller 1,8 Müller, Ulm (Familienstiftung) 6 218 Familien Gollwitzer und Haindl-Hieber 1,0 vorm. Haindl-Gruppe, Augsburg; außerdem Amazett, München 6 218 Bartholomäus Wimmer 1,0 Synlab, Augsburg 6 218 Familien Henning und Dieter Conle 1,0 CoCo Real, Sonthofen; außerdem Westfalia, Duisburg; Sirosa, Liehtenstein 6 218 Familien Summer und Reich 1,0 Hochland, Heimenkirch 6 218 Famiien Alexander und Christian Schwörer 1,0 Peri, Weißenhorn 7 279 Walter Kurtz 0,8 Rational, Landsberg 8 279 Florian Grob 0,8 Grob-Werke, Mindelheim 9 314 Familie Holzhey 0,7 vorm. Haindl-Gruppe, Augsburg 10 376 Wolfgang Egger 0,6 Patrizia, Augsburg

Die Auswertung des Manager Magazins basiert auf Recherchen aus Archiven und Registern sowie Vermögensverwaltern, Anwälten, Bänker und den Menschen auf der Rangliste selbst ein. Es handelt sich damit um öffentlich nachvollziehbare Vermögenswerte, nicht um Privatvermögen. Aus der Rangliste der 500 reichsten Personen 2024 haben wir jene herausgefiltert, deren Unternehmen einen Sitz im Regierungsbezirk Schwaben haben.