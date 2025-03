Ergo übernimmt US-Versicherer Next Insurance

Der Versicherungskonzern Ergo steigt mit der Übernahme von Next Insurance in den US-Versicherungsmarkt ein. Das teilte der Rückversicherer Munich Re mit, zu dem die Erstversicherungstochter Ergo gehört. Der Vereinbarung liege eine Bewertung von 2,6 Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd Euro) für 100 Prozent der Anteile zugrunde.

Mit dem Kauf positioniere sich Ergo «im attraktiven Kundensegment der kleinen und mittleren Unternehmen» in den Vereinigten Staaten, teilte Munich Re weiter mit. Next Insurance mit aktuell 600.000 Kunden und rund 700 Mitarbeitern wurde den Angaben zufolge 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien. 2024 habe Next Erlöse von 548 Millionen Dollar erzielt.

Ergo und Munich Re begleiten nach eigenen Angaben Next Insurance seit 2017. Aktuell sei die Ergo Group AG ein wesentlicher Anteilseigner und halte Anteile in Höhe von etwa 29 Prozent an Next Insurance. «Die Transaktion ist der Beginn eines neuen Kapitels für Ergo», sagte Ergo-Vorstandschef Markus Rieß.

Als Teil von Ergo sollen die US-Amerikaner mittelfristig einen Gewinn im mittleren dreistelligen Millionenbereich in US-Dollar zum Nettoergebnis der Unternehmensgruppe beitragen. Langfristig werde weiteres signifikantes Ertragspotenzial erwartet.