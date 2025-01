Recyclinghalle brennt - Bahnverkehr unterbrochen

Eine Recyclinghalle in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) in Unterfranken steht in Flammen. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Der Bahnverkehr ist vorerst unterbrochen. Anwohnerinnen und Anwohner sollen wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen halten. Die Löscharbeiten gingen am Morgen weiter.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten am frühen Donnerstagmorgen leicht, als er stürzte. Weitere Verletzte gab es einem Polizeisprecher zufolge nicht. Wie es zu dem Feuer in der 70 Meter langen Halle kommen konnte, war zunächst unklar. Diese liegt 20 Meter von den Gleisen entfernt. Giftstoffe seien dort nicht gelagert, sagte der Polizeisprecher.