Miltenberg

vor 6 Min.

Wälder in Unterfranken brennen: Ursache unbekannt

Zwei Wälder sind am Mittwoch in Unterfranken in Brand geraten.

In Heimbuchenthal im Landkreis Aschaffenburg waren rund 4000 Quadratmeter betroffen, in Eschau im Landkreis Miltenberg etwa 250. Feuerwehren und andere Rettungskräfte waren nach Polizeiangaben im Einsatz, über Verletzte war zunächst nichts bekannt. In Eschau seien die Flammen schnell unter Kontrolle gewesen, die Kräfte blieben aber zunächst am Brandort, um mögliche Glutnester zu löschen. Die Kriminalpolizei prüfe, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden im Spessart besteht. Eschau und Heimbuchenthal liegen nah beieinander. Die Waldbrandgefahr in der Region lag am Mittwoch laut Deutschem Wetterdienst bei Stufe 4 von 5. (dpa)

