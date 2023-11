Schlauch gerissen: Drei Verletzte durch Schwefelsäure

Wegen eines gerissenen Schlauchs in einer Mineralwaschanlage sind in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) drei Menschen durch Schwefelsäure verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt Ursache für den Unfall am Dienstag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte brachten die Verletzten mit Hautverätzungen im Kopf- und Nackenbereich ins Krankenhaus. Die Mitarbeiter trugen Schutzkleidung, was nach Angaben der Polizei Schlimmeres verhinderte.

(dpa)