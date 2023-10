Koalitionsverhandlungen sind zu Ende: Wer übernimmt welches Ministerium?

Heute Nachmittag wollen CSU und Freie Wähler den Koalitionsvertrag unterzeichnen. Welche Partei welches Ministerium bekommt, ist bereits bekannt. Auch die ersten Minister-Namen sind schon gefallen.

CSU und Freie Wähler stehen zwei Wochen nach Beginn der Verhandlungen vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags. Am Donnerstag um 14 Uhr soll es im Bayerischen Landtag so weit sein. Bereits am Mittwoch haben CSU-Chef Markus Söder, Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger und Florian Streibl (Freie Wähler) die Verteilung der Ministerien ausverhandelt.

Koalitionsvertrag: Welche Ministerien bekommen CSU und Freie Wähler?

Nach ihrem deutlichen Stimmenzuwachs bei der Landtagswahl bekommen die Freien Wähler ein viertes Ministerium. Sie übernehmen das Digitalressort von der CSU, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Koalitionskreisen erfuhr. Im Gegenzug müssen sie dem Vernehmen nach allerdings einen von bisher zwei Staatssekretärs-Posten an die Christsozialen abgeben. Die weitere Ressortaufteilung bleibt demnach unverändert. Ein Überblick über die Aufteilung der Ministerien:

Freie Wähler:

Digitales

Wirtschaft , Landesentwicklung und Energie

, Landesentwicklung und Energie Unterricht und Kultus

Umwelt und Verbraucherschutz

CSU:

Landwirtschaft und Forsten

Inneres, Sport und Integration

und Integration Finanzen und Heimat

Justiz

Wohnen, Bau und Verkehr

Gesundheit und Pflege

Familie, Arbeit und Soziales

Wissenschaft und Kunst

Die CSU stellt neben dem Ministerpräsidenten weiterhin den Staatskanzleichef und den Europaminister.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Nach Koalitionsverhandlungen in Bayern: Welche Ministerinnen und Minister sind bereits bekannt?

Zum Teil ist bereits durchgesickert, wer welches Ministerium übernehmen wird. Das sind die Ministerinnen und Minister, die bereits bekannt sind, im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Digitales: Fabian Mehring ( Freie Wähler )

( ) Unterricht und Kultus: Anna Stolz ( Freie Wähler )

( ) Wirtschaft , Landesentwicklung und Energie: Hubert Aiwanger ( Freie Wähler ; auch Vize-Ministerpräsident)

, Landesentwicklung und Energie: ( ; auch Vize-Ministerpräsident) Umwelt und Verbraucherschutz: Thorsten Glauber ( Freie Wähler )

Bis zum 8. November müssen alle Minister feststehen

Am 31. Oktober soll Söder wieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Der weitere Zeitplan sieht vor, dass bereits am 8. November das neue Kabinett vereidigt werden könnte. Bis dahin müssen alle Namen der Ministerinnen und Minister festgelegt werden. Dem Vernehmen nach soll das bei der CSU erst am 7. November erfolgen. Die Freien Wähler könnten bereits am Donnerstag alle Namen bekannt geben. (mit dpa)