Söder sagt wegen MPK Essen mit Kronprinz ab

Wegen der andauernden Ministerpräsidentenkonferenz hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Teilnahme an einem festlichen Abendessen mit Norwegens Kronprinz Haakon abgesagt.

Söder sei in Berlin gebunden, sagte eine Sprecherin. Bei dem Termin im Kaisersaal der Münchner Residenz wird Söder demnach nun von Staatskanzleichef Florian Herrmann ( CSU) vertreten.

Söder hatte ursprünglich geplant, nach den Beratungen der Länder-Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz ( SPD) rechtzeitig nach München zurückzureisen - der Plan ist nun Makulatur. Weil sich die Länder-Beratungen deutlich verzögerten, hatte das Treffen der Ministerpräsidenten mit Scholz am frühen Abend noch immer nicht begonnen.

Haakon war zum Start seiner viertägigen Deutschlandreise am Mittag in München gelandet. Staatskanzleichef Herrmann nahm ihn am Flughafen in Empfang.

Kernthemen des royalen Besuchs sind nach Angaben der norwegischen Botschaft Wirtschaft, Energie, Schifffahrt, Verteidigung und Kultur. Der Sohn des norwegischen Königs Harald V. wird deshalb am Dienstag in München unter anderem das Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann besichtigen. Anschließend reist Kronprinz Haakon weiter nach Hamburg und Berlin. Bei seinem Besuch in der Bundeshauptstadt wird Kronprinzessin Mette-Marit dazustoßen und ihn begleiten.

