Missbrauch

vor 3 Min.

Nun soll doch eine zentrale Anlaufstelle für Missbrauchsopfer kommen

Plus Lange lehnte Sozialministerin Ulrike Scharf eine Anlaufstelle für Missbrauchsopfer ab, jetzt folgt eine Kehrtwende. So reagieren Betroffene, Opposition und Kirche.

Von Daniel Wirsching Artikel anhören Shape

Richard Kick und andere Betroffene haben lange für eine unabhängige staatliche Anlaufstelle für Missbrauchsopfer aus allen gesellschaftlichen Bereichen gekämpft. Weil sie dem Staat mehr trauen als den Institutionen, in ihrem Fall der katholischen Kirche. Teils frustriert, teils wütend reagierten sie daher auf Äußerungen von Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU). Die sperrte sich gegen eine neue Anlaufstelle, wie sie auch von der Opposition oder den Autoren der Missbrauchsstudie für das Erzbistum München und Freising gefordert worden war: Es gebe ja bereits 35 Fachberatungsstellen, eine weitere sei nicht zielführend.

Bislang ist offen, wie die neue Anlaufstelle für Betroffene von Missbrauch konkret ausgestaltet werden soll

Am Dienstagabend dann die überraschende Kehrtwende, verkündet via Pressemitteilung. Scharf plant nun doch eine "neue Anlauf- und Lotsenstelle für alle Opfer von Missbrauch und Gewalt". Kick erfährt von unserer Redaktion davon und beruft umgehend eine Videokonferenz mit fast allen weiteren Sprecherinnen und Sprechern der sieben unabhängigen Betroffenenbeiräte der bayerischen katholischen Bistümer ein. "Ich freue mich ungemein. Das ist ein wichtiger Schritt", sagt der Sprecher des Münchner Betroffenenbeirats am späten Abend. Am Mittwoch bekräftigt er, dass man bei der Ausgestaltung der Stelle mithelfen und die eigene Expertise einbringen wolle. Dies wolle man möglichst bald mit der Ministerin besprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen