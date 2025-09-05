Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Missgeschick nimmt gutes Ende: Ehemann vergisst Frau an Tankstelle und gerät in Panik

Missgeschick nimmt gutes Ende

Ehemann vergisst Frau an Tankstelle und gerät in Panik

Die Polizei tut ein gutes Werk, um eine versehentlich an einer Tankstelle zurückgelassene Ehefrau wieder mit ihrem Mann zu vereinen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat einen Ehemann und seine Frau an einer Autobahn-Raststätte wieder zusammengeführt. (Symbolbild)
    Die Polizei hat einen Ehemann und seine Frau an einer Autobahn-Raststätte wieder zusammengeführt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Die Polizei hat auf der A8 in Oberbayern einen Urlauber wieder mit seiner versehentlich vergessenen Ehefrau zusammengeführt. Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilte, war der 47-Jährige in den frühen Morgenstunden nach einer Pause an einer Tankstelle am Samerberg ohne seine Frau weitergefahren. Dem Mann fiel ihr Fehlen schnell auf, er fuhr demnach wieder von der Autobahn ab und bat einen Mitarbeiter an der nicht weit entfernten Raststätte Holzkirchen um Hilfe. Dieser verständigte die Polizei.

    Der Ehemann war den Angaben nach so aufgelöst, dass er nicht mehr zu der Tankstelle zurückfahren konnte, um seine Frau abzuholen. Eine Streife der Grenzpolizei suchte und fand die 44-Jährige wohlbehalten an der Tankstelle und brachte sie zu ihrem Mann zurück.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden