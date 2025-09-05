Ehemann vergisst Frau an Tankstelle und gerät in Panik

Die Polizei hat auf der A8 in Oberbayern einen Urlauber wieder mit seiner versehentlich vergessenen Ehefrau zusammengeführt. Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilte, war der 47-Jährige in den frühen Morgenstunden nach einer Pause an einer Tankstelle am Samerberg ohne seine Frau weitergefahren. Dem Mann fiel ihr Fehlen schnell auf, er fuhr demnach wieder von der Autobahn ab und bat einen Mitarbeiter an der nicht weit entfernten Raststätte Holzkirchen um Hilfe. Dieser verständigte die Polizei.

Der Ehemann war den Angaben nach so aufgelöst, dass er nicht mehr zu der Tankstelle zurückfahren konnte, um seine Frau abzuholen. Eine Streife der Grenzpolizei suchte und fand die 44-Jährige wohlbehalten an der Tankstelle und brachte sie zu ihrem Mann zurück.