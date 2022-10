Doppelmord bei Bayreuth: Familienstreit war wohl der Auslöser

In Oberfranken wird ein Ehepaar erstochen, mutmaßlich vom Freund der ältesten Tochter – und dem Mädchen selbst. Beim Prozessauftakt kommt heraus: Es gab viel Streit in der Familie.

Streitereien in der Familie waren nach Auffassung der Staatsanwaltschaft der Auslöser dafür, dass ein Ehepaar aus dem Landkreis Bayreuth Anfang Januar erstochen wurde. Am Mittwoch begann der Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Mistelbach vor dem Landgericht Bayreuth. Nach einem neuerlichen Streit mit ihrem Vater habe die heute 17 Jahre alte Angeklagte mit ihrem 18 Jahre alten Freund den Plan gefasst, die Eltern zu töten, so die Staatsanwaltschaft.

Die 47 Jahre alte Frau und ihr Mann, ein 51-jähriger, aus Neuburg an der Donau stammender Kinderarzt, waren demnach in ihrem Schlafzimmer im Dorf Mistelbach von dem 18-Jährigen erstochen worden. Das zum Tatzeitpunkt 16-jährige Mädchen soll währenddessen verhindert haben, dass ihre drei Geschwister Hilfe holten. Sie soll ihnen die Handys und das Festnetztelefon weggenommen haben. Den Tatplan soll das Paar gemeinsam gefasst haben. Nach der Tat flüchteten die beiden Jugendlichen in das nahe Bayreuth und stellten sich dort dann der Polizei. Der Freund kam gleich in Untersuchungshaft. Die Rolle der Tochter blieb zunächst unklar, erst einige Wochen später wurde auch gegen sie Haftbefehl erlassen.

Woher kam der Hass, der zum Blutbad führte?

Nun sind beide wegen Mordes angeklagt. 16 Verhandlungstage sind geplant, um zu rekonstruieren, woher der Hass innerhalb der Familie rührte, der in einem Blutbad gipfelte. Das Landgericht plant zunächst eine öffentliche Verhandlung. Doch bei entsprechenden Anträgen könnte die Jugendkammer auch anders entscheiden und die Öffentlichkeit ausschließen. Ein Urteil könnte am 16. Dezember verkündet werden. (dpa)

