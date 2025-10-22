So kommt man mit der S-Bahn am schnellsten zum Münchner Flughafen

Die S-Bahn München verknüpft den Flughafen München mit der bayerischen Landeshauptstadt. Wer öffentlich zum Flughafen reisen möchte, ist aufgrund der Lage im Erdinger Moos über 25 Kilometer nordöstlich der Münchner Innenstadt auf sie angewiesen. Hier erfahren Sie, welcher Weg vom Hauptbahnhof aus am schnellsten ist und welches Ticket sich anbietet.

Mit der S-Bahn zum Flughafen München: Fahrpläne von S1 und S8

Sowohl S1 als auch S8 fahren vom Hauptbahnhof München in Richtung Flughafen – jedoch in entgegengesetzter Richtung. Die S1 fährt auf dem Weg zum Flughafen die Stammstrecke der Münchner S-Bahn in Richtung Westen ab und anschließend über Moosach und Freising, während die S8 über den Ostbahnhof verkehrt. Beide Linien sind den Großteil des Tages in einem 20-minütigen Rhythmus getaktet, sodass meistens ca. alle zehn Minuten eine S-Bahn vom Hauptbahnhof in Richtung Flughafen geht. Genaue Details und auch Informationen zu Baustellen und eventuellen Störungen entnehmen Sie der Website der S-Bahn München.

Frühmorgens ist es die S1, die den Flughafen um 3.28 Uhr als erstes erreicht. Mit der S8 kommen Sie dafür vom Flughafen aus spät in der Nacht noch in Richtung München, die letzte Abfahrt ist für 1.44 Uhr geplant.

Übrigens: Die S8 benötigt bei störungsfreiem Verkehr vom Hauptbahnhof aus 42 Minuten und ist damit fünf Minuten schneller als die S1. Aufgrund des etwa zehn-minütigen Rhythmus am Hauptbahnhof lohnt sich ein Warten auf die S8 daher nicht.

S-Bahn-Stationen am Flughafen München

Am Flughafen gibt es zwei Haltestellen der S-Bahn: Flughafen Besucherpark und Flughafen München. Reisende steigen am besten bei letzterer aus, diese ist auch die Endstation von S1 und S8. Am Besucherpark, den Sie ebenfalls über beide Linien erreichen, sind Sie hingegen richtig für den Aussichtshügel über die Landebahnen und einige weitere Attraktionen wie etwa einen Erlebnisspielplatz oder eine Minigolfanlage.

S-Bahn-Ticket für die Fahrt zum Flughafen

Für die Fahrt mit der S-Bahn zum Flughafen gilt das Deutschlandticket. Falls Sie keines besitzen, empfiehlt sich vor allem das Airport-City-Day-Ticket. Es handelt sich um ein Tagesticket, das für alle Transportmittel, das gesamte Münchner Stadtgebiet und bis zum Flughafen gilt. Für einzelne Reisende kostet es 16,30 Euro und ist auch als Gruppenticket erhältlich. Allerdings können für Reisende, die von näher als der Münchner Innenstadt aus zum Flughafen reisen, andere Tickets günstiger sein. Detaillierte Informationen sind auf der Website des MVV einsehbar.

Von der Haltestelle zu Terminal 1 und Terminal 2

Die S-Bahn-Station Flughafen München befindet sich im Untergeschoss des München Airport Center (MAC). Dieses liegt zentral am Flughafen und bietet ebenso wie die Terminals einige Möglichkeiten, um vor dem Flug noch etwas zu essen. Die Terminals lassen sich dann bequem über die Laufbänder erreichen. Der Weg ist ausgeschildert. Einen genauen Überblick gibt Ihnen eine Karte auf der Website des Flughafens.