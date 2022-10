CSU feiert Einheitstag in "Little Berlin"

Traditionell feiern Politikerinnen und Politiker der CSU am Tag der Deutschen Einheit im einst geteilten Dorf Mödlareuth.

In diesem Jahr wird am Montag zu einer Kundgebung der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) erwartet.

Das Dorf Mödlareuth, in dem heute rund 50 Menschen leben, liegt in Bayern und Thüringen. Teile der Mauer und der Sperranlagen sind erhalten und können besichtigt werden. Als "Little Berlin" erlangte der kleine Ort internationale Bekanntheit, weil genau wie in der heutigen Hauptstadt eine Mauer durch das Dorf gebaut worden war.

(dpa)