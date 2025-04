Überfall auf Casino - Tatverdächtiger bei Augsburg gefasst

Wenige Stunden nach einem Überfall auf das Casino im österreichischen Bregenz ist ein Tatverdächtiger in Bayern festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein Zeuge das Autokennzeichen des flüchtenden Tatverdächtigen notiert. Die Ermittler trafen den 39-Jährigen am frühen Morgen an seiner Wohnadresse im Landkreis Augsburg an. Der Mann soll in der Spielbank Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Er erbeutete einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe. Dank der Zusammenarbeit von österreichischen und deutschen Behörden stellte sich schnell ein Fahndungserfolg ein.

