Landeskirche legt Kirchenkreise zusammen

Die Evangelische Landeskirche in Bayern (ELKB) verpasst sich neue Strukturen, weil die Mitgliederzahl sinkt und die Einnahmen zurückgehen. Die Zahl der Kirchenkreise soll reduziert werden – im Süden des Freistaats ist bereits der Kirchenkreis Schwaben-Altbayern gegründet worden. Wie es in Nordbayern weitergeht, wird noch erarbeitet.

Eine Entscheidung solle auf der Synode in Bayreuth 2026 fallen, teilte das Landeskirchenamt nun mit. Umgesetzt wird der Beschluss dann zum Januar 2027.

Derzeit gibt es in Franken noch drei evangelische Kirchenkreise: Bayreuth, Nürnberg und Ansbach-Würzburg. Aktuell seien die Amtszeiten der beiden Regionalbischöfinnen Elisabeth Hann von Weyhern (Nürnberg) und Gisela Bornowski (Ansbach-Würzburg) angepasst worden, hieß es weiter: Hann von Weyherns Amtszeit sei bis zum 31. Dezember 2026 verlängert worden, Bornowskis Amtszeit ende nun vorzeitig zu diesem Datum.

Auch Zahl der Dekanate sinkt

In Bayreuth tritt unterdessen an diesem Sonntag (16. März) die neue Regionalbischöfin Berthild Sachs ihr Amt an – unter dem Vorzeichen, dass ihr Kirchenkreis bald aufgelöst wird.

Die Reduzierung der Kirchenkreise in der ELKB ist eine Reaktion auf die sinkende Zahl der Mitglieder und auf den Rückgang der Einnahmen. Auf der Internetseite der Landeskirche heißt es hierzu: «Die ELKB will ihre Struktur zukunftsfest machen. Wegen sinkender Mitgliederzahlen und knapper Kassen muss die Kirche schlanker werden.»

Dabei soll es nicht nur weniger Kirchenkreise und Regionalbischöfe geben, sondern auch weniger Dekanatsbezirke – von ursprünglich 66 sollen bis 2032 nur noch 44 übrig bleiben.