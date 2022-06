Schloss Kaltenberg: Die Ritter kommen sicher

Nach zwei Jahren Pause findet auf Schloss Kaltenberg wieder das Ritterturnier statt. Die Sicherheit steht dabei beim Veranstalter im Mittelpunkt – aus gutem Grund.

Die Vorfreude ist groß. Und zwar nicht nur bei Mittelalter-Fans: In Kaltenberg (Landkreis Landsberg) messen nach zwei Jahren Pause die Ritter wieder ihre Kräfte und lassen die Lanzen krachen. „Gauklernacht und Ritterturnier sind unsere ersten großen Eigenveranstaltungen mit langem Vorlauf, denn wir wollen, dass 2022 alles perfekt ist“, sagt Markus Wiegand, Pressesprecher des Kaltenberger Ritterturniers.

„Endlich geht es los“, freut sich Wiegand. Die Corona-Zeit sei sehr schwer gewesen. „Wir haben immer Anläufe unternommen, etwas zu machen, aber alles wieder verworfen, weil wir die Qualität der vergangenen Jahre wieder bieten wollten.“ Auch den Christkindlmarkt 2021 auf dem Schlossgelände im Kreis Landsberg hatte das getroffen. „Am Tag der Absage wurden 600 Christbäume geliefert.“

Zum Turnier im Jahr 2019 kamen rund 100.00 Besucherinnen und Besucher

Jetzt freue man sich auf das Ritterturnier. Fast 100.000 Besucher kamen zum letzten Turnier 2019. „Das sind manchmal 13.500 pro Veranstaltungstag“, so Wiegand und betont, das Kaltenberg das größte Ritterturnier der Neuzeit sei. „So gut wie in diesem Jahr waren wir noch nie vorbereitet“, ist er überzeugt. „Es ist für uns wichtig, dass wir das Ritterturnier ohne Einschränkungen für unser Publikum veranstalten können.“ Ohne Einschränkungen und mit der höchstmöglichen Sicherheit. „Uns droht keine Absage“, betont Wiegand und spielt dabei auf das Puls Open Air des Bayerischen Rundfunks in Kaltenberg an. Es wurde Anfang Juni am zweiten Veranstaltungstag völlig überraschend abgebrochen, weil es zu wenig Sicherheitspersonal gab.

Beim Ritterturnier sei das nicht zu befürchten: „Wir haben mit der HDM Security einen vertrauten Partner mit einem hohen Bestand an festem, geschulten Personal“, ist sich Wiegand sicher. Das Unternehmen war in München bei Großveranstaltungen kürzlich mit 140 Mann vertreten, in Kaltenberg helfen 70 mit 80 Personen mit. „Und es gibt Kooperationen mit anderen Unternehmen, die im Krankheitsfall einspringen. Die sichere Durchführung ist zu 100 Prozent gewährleistet“, sagt Markus Wiegand.

In diesem Jahr heißt die Show „Der Feldherr des Königs“. Nur einige der Höhepunkte sind dabei ein Auftritt der Apokalyptischen Reiter, die Rettung einer Prinzessin in Not und natürlich der finale Kampf zwischen Gut und Böse. Neben den Hauptrollen werden in der Liveshow bis zu 80 Mitwirkende in der Arena zu Kaltenberg zu sehen sein. Darunter altbekannte Gesichter wie der einzigartige Narr Wandelbar oder die Kämpfer von Merlet. Markus Wiegand rät allen Besucherinnen und Besuchern des Ritterturniers, die Nachtturniere im Juli im Blick zu haben. „Das ist ein besonders Erlebnis in Sachen Licht und Lichteffekten. Die Gäste können an diesen Abenden bis 1.30 Uhr ein besonderes Spektakel um tapfere Ritter und böse Schurken erleben“, sagt er. Denn wenn der Schwarze Ritter in der Arena auftauche, dürfte das Raunen und Jubeln besonders groß sein. „Wer schon mal in der Arena saß, weiß, dieser Magie kann man sich einfach nicht entziehen.“

Der Startschuss zum diesjährigen Turnier fällt am 15. Juli mit der Gauklernacht. Die Liveshows, die vielen Marktstände und die auf dem Gelände agierenden Gaukler verwandeln Kaltenberg für drei Sommerwochenenden in ein riesiges mittelalterliches Lager. Doch das Turnier (erstmals am 16. Juli zu sehen) samt Rahmenprogramm ist nicht die einzige Attraktion, die Kaltenberg in diesem Jahr zu bieten hat: Die Besucherinnen und Besucher erwartet am 5. August eine besondere Aufführung der Carmina Burana. Die Aufführung will auch mit faszinierenden Pferdechoreografien beeindrucken. Mit „Mondwind“ kommt eine brandneue Pferdeshow für die ganze Familie nach Kaltenberg und feiert am 14. August Weltpremiere. Erzählt wird die Geschichte „Der Zaubermantel“, mit der es danach auf Deutschlandtournee gehen wird. Das „Deutschland Military Tattoo“ präsentiert am 6. August erfolgreiche Marching Bands (Blasorchester, die marschieren) mit ihren Shows.

