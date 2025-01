23-Jähriger nach Bränden in Werkshalle in U-Haft

Gut drei Monate nach zwei Bränden in Werkshallen eines Unternehmens in Mittelfranken im Oktober sitzt ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Verdächtige sei am Mittwoch festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Spurenauswertungen und Durchsuchungen hätten den Tatverdacht gegen den Mann während der Ermittlungen erhärtet.

Über seine Verbindung zu dem geschädigten Unternehmen und ein mögliches Motiv machte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ansbach aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben. Gegen den jungen Mann werde nun wegen gefährlicher Brandstiftung in zwei Fällen ermittelt, hieß es.

Hoher Schaden bei den Bränden im Oktober

Im Oktober hatten zwei Werkshallen derselben Firma in Rothenburg ob der Tauber kurz hintereinander gebrannt. Während die Feuerwehr beim ersten Brand im Oktober ein Übergreifen der Flammen auf die gesamte Halle verhindern konnte, entstand bei einem zweiten Brand am darauffolgenden Sonntag laut Polizei ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.