46-Jährige nach Klinikaufenthalt vermisst – Polizei fahndet öffentlich

Eine 46-Jährige wird nach einem Klinikaufenthalt in Engelthal vermisst. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Sonntagmorgen ist eine 46-Jährige aus Neumarkt in der Oberpfalz verschwunden. Die Frau verließ gegen 9 Uhr die Klinik in Engelthal (Mittelfranken) und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Trotz Suchmaßnahmen konnte die Vermisste nach Angaben der Polizei bislang nicht gefunden werden. Es ist unklar, wohin sie gegangen sein könnte. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat schulterlange, gewellte Haare, grün-braune Augen und trägt eine Brille. Auffallend ist eine entzündungsbedingte Rotfärbung der Gesichtshaut. Die 46-Jährige trägt eine blaue Jeans und eine dunkelblaue Jacke. Bei der Suche nach der Vermissten bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Zehn Vermisste aktuell in Augsburg und Schwaben

Auch in der Region Augsburg verschwinden immer wieder Menschen. Aktuell sucht die Polizei im Regierungsbezirk Schwaben öffentlich nach zehn Vermissten Personen. Allein aus dem vergangenen Jahr gibt es fünf öffentliche Vermisstenfahndungen.

