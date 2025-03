58-Jährige prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Eine Frau ist nahe Neustadt an der Aisch in ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Wagen der 58 Jahre alten Fahrerin war am Sonntagabend in einer Linkskurve nach rechts geraten und in den Straßengraben geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Die Frau erlag demnach ihren schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neustadt an der Aisch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autofahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis