71-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten

Ein 71-jähriger Mann ist in Mittelfranken bei Baumfällarbeiten ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei vom Montag arbeitete der Mann mit zwei Begleitern in einem Waldstück bei Gerhardshofen (Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim). Als sie am Samstag mit der Kettensäge an einem Baum arbeiteten, kippte dieser um und verfing sich zunächst in einem anderen Baum. Kurz darauf löste sich der umgestürzte Baum und traf den 71-Jährigen am Kopf. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

(dpa)