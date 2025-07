Auf Stauende aufgefahren - Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 6 in Mittelfranken gestorben, nachdem er auf ein Stauende aufgefahren ist. Der Mann prallte von hinten gegen einen stehenden Laster und wurde im Führerhaus eingeklemmt, sagte ein Polizeisprecher. Er starb noch an der Unfallstelle bei Schwabach am Vormittag.

Ob der Fahrer des zweiten Lasters verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Die A6 in Richtung Heilbronn wurde voll gesperrt. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, ist noch unklar.