Drogenhändler in U-Haft: Ermittler finden Drogen und Bargeld

Drei mutmaßliche Drogenhändler aus Mittelfranken sitzten seit Anfang der Woche in Untersuchungshaft.

Die Verdächtigen sollen im großen Stil mit Cannabis und anderen Drogen gehandelt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahmen Fahnder die drei Männer im Alter von 23 bis 25 Jahren am Montag in Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchststadt) fest und durchsuchten mehrere Wohnungen und Lagerräume in Erlangen, Nürnberg und im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Neben großen Mengen Rauschgift fanden sie auch mehrere Tausend Euro Bargeld.

(dpa)