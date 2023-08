Eine Tote und ein Schwerverletzter bei Autounfall

Bei einem Autounfall in Mittelfranken ist eine 77 Jahre alte Frau gestorben.

Ein 46-Jähriger kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Nach dem Unfall am Samstagmorgen schwebt er in Lebensgefahr. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

Die 77-Jährige war alleine in ihrem Wagen in der Nähe von Feucht (Landkreis Nürnberger Land) unterwegs, als sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 46-Jährigen zusammenstieß. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb sie noch am Unfallort. Ein Gutachter soll nun bei der Klärung der Unfallursache helfen.

(dpa)