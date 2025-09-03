Icon Menü
Mittelfranken: Entlaufener Hund tötet mehrere Hühner und ein Schaf

Mittelfranken

Entlaufener Hund tötet mehrere Hühner und ein Schaf

Ein entlaufener Hund gelangt im Landkreis Ansbach nachts auf ein Grundstück. Dort reißt er laut Polizei mehrere Tiere, weitere werden verletzt.
Von dpa
    •
    •
    •
    Für die getöteten Tiere muss laut Polizei nun der 65-jährige Halter des Hundes aufkommen. (Symbolbild)
    Für die getöteten Tiere muss laut Polizei nun der 65-jährige Halter des Hundes aufkommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Mindestens vier Hühner und ein Schaf hat ein Hund im mittelfränkischen Landkreis Ansbach getötet. Vier weitere Schafe wurden bei dem Vorfall in Gerolfingen zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

    Eine 44-Jährige rief den Angaben nach in der Nacht die Polizei, nachdem sie bemerkt hatte, dass der Hund auf ihr Grundstück gelangt war und die Tiere gerissen hatte. Laut Polizei konnte sie den Hund vor Ort einsperren. Nach Angaben des 65-jährigen Hundehalters war ihm sein Hund am Montagabend davongelaufen. Wie der Hund entkommen war, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Der Halter, laut dem Sprecher ein Nachbar der 44-Jährigen, müsse nun für den Wert der gerissenen Tiere aufkommen.

